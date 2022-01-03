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Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Galatasaray, Patrick van Aanholt'un corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ülkesi Hollanda'da izolasyon sürecine giren yıldız isim, test sonucu negatife dönerse cuma günü takım katılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 21:43 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 21:54
Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. İdmanın devam eden kısmında gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda'da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt'un izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklandı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncunun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı ifade edildi.

Ayrıca Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


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