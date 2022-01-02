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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

Gol yollarında bu sezon sıkıntı yaşayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrilirken, teknik direktör Fatih Terim, yönetime Arthur Cabral ismini verdi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı golcü için İsviçre ekibi Basel'e ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

Devre arasına girilmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Mostafa Mohamed, Afrika Kupası'na gidiyor... Mbaye Diagne ise sakat. En az 2 ay daha yok. Halil Dervişoğlu ise beklentilerin altında kaldı. Bu yüzden Galatasaray'da birinci öncelik forvet transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Fatih Terim'in hayali ise Basel'in gol makinesi Arthur Cabral... Basel formasıyla bu sezon 31 maça çıkıp 27 gol atan 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklif Basel'e ulaştı. Cevap bekleniyor. Basel'in 6 milyon euro'ya Palmeiras'tan aldığı Cabral için Galatasaray'ın teklifi hakkında henüz bir rakam bilgisi yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

İSVİÇRE'DE HAYAT SIKICI
Öte yandan Terim'in gözdesi Cabral, yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyalleri vermeye devam ediyor. Barcelona da oyuncu ile anılan takımlar arasında yer alırken genç oyuncu, "Barcelona'nın seni istediği doğru mu?" sorusuna gülerek; "Bilmiyorum, bana bir şey gelmedi, hayır. Gerçekten, şu ana kadar hiçbir şey yok ama gelirse çılgınca olur. 'Barcelona, Barselona'dır' değil mi?" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

Cabral, Basel'i sevdiğini ancak İsviçre'deki hayatın çok sıkıcı olduğunu, tribünlerde hiç bir zaman başını döndürecek bir atmosfer olmadığını, öyle bir seyirci karşısında oynamak istediğini de ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

ÇOK ISRARLI
Palmeiras altyapısından yetişen Arthur Cabral, 2019 yılında kiralık olarak başladığı Basel macerasını üstüne koyarak sürdürmeye devam ediyor. Galatasaray, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve alınması oldukça zor görünen futbolcu için tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

KİLİT ADAM
23 yaşındaki Brezilyalı golcü, Basel kariyerinde toplamda 93 maçta 58 gol attı ve 15 asist kaydetti. Avrupa Ligi'nde kupaya yürümek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brezilyalı golcünün alınması durumunda uzun bir süre forvet problemi yaşamayacaklarını düşünüyor.

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