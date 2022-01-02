GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Sambacı forvet Arthur Cabral! İşte yapılan teklif

Devre arasına girilmesiyle birlikte Galatasaray 'da transfer operasyonu başladı. Mostafa Mohamed, Afrika Kupası'na gidiyor... Mbaye Diagne ise sakat. En az 2 ay daha yok. Halil Dervişoğlu ise beklentilerin altında kaldı. Bu yüzden Galatasaray'da birinci öncelik forvet transferi...

Teknik direktör Fatih Terim 'in hayali ise Basel 'in gol makinesi Arthur Cabral ... Basel formasıyla bu sezon 31 maça çıkıp 27 gol atan 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklif Basel'e ulaştı. Cevap bekleniyor. Basel'in 6 milyon euro'ya Palmeiras'tan aldığı Cabral için Galatasaray 'ın teklifi hakkında henüz bir rakam bilgisi yok.

İSVİÇRE'DE HAYAT SIKICI

Öte yandan Terim'in gözdesi Cabral, yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyalleri vermeye devam ediyor. Barcelona da oyuncu ile anılan takımlar arasında yer alırken genç oyuncu, "Barcelona'nın seni istediği doğru mu?" sorusuna gülerek; "Bilmiyorum, bana bir şey gelmedi, hayır. Gerçekten, şu ana kadar hiçbir şey yok ama gelirse çılgınca olur. 'Barcelona, Barselona'dır' değil mi?" dedi.