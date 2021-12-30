Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

"Maça çıkmadan kazandık çünkü takım olarak inanmıştık. Rakip takın tecrübeli oyuncuları vardı. Dersime çalışmıştım. Kimin, nasıl vuruşla yaptığını analiz ettim. Hayatımın en zor karşılaşmasıydı. Rakip oyuncular hep üstüme çalıştılar. Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum. 'Kim olursa olsun aldık artık' dedim. Hocam 5. penaltıyı benim atmamı istedi. Bir tane de kurtardım. Nefeslerimiz kesildi.