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Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında, evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, penaltılara gitti ve Denizlispor, turlayan taraf oldu. Denizlisporlu Abdülkadir Sünger, yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'a geçit vermezken, alkış topladı. Genç eldiven yaptığı konuşmada, maç öncesi takım içinde sinerji oluştuğu ve sahaya çıkmadan, maçı kazanacaklarından emin olduklarını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:41
Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

Galatasaray karşısında kalesinde devleşen Denizlisporlu Abdülkadir Sünger, güçlü rakiplerini eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

21 yaşındaki file bekçisi performansı ve maç sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

"Maça çıkmadan kazandık çünkü takım olarak inanmıştık. Rakip takın tecrübeli oyuncuları vardı. Dersime çalışmıştım. Kimin, nasıl vuruşla yaptığını analiz ettim. Hayatımın en zor karşılaşmasıydı. Rakip oyuncular hep üstüme çalıştılar. Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum. 'Kim olursa olsun aldık artık' dedim. Hocam 5. penaltıyı benim atmamı istedi. Bir tane de kurtardım. Nefeslerimiz kesildi.

Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

İDMANDA PENALTI GOLÜ ÇALIŞIYORUM

Penaltılar dahil 19 kurtarış yaparak 1 de gol attım. Kalecinin kaleciye gol atması ilginçtir. Bileğime hakimim. İdmanlarda penaltı çalışmalarında sürekli denemeler yaptım. Geçen sezon da Emre Akbaba'nın bir penaltısını kurtarmıştım. Belki de o maç Galatasaray'ın 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırmasına neden oldu.

Galatasaray - Denizlispor mücadelesinin kahramanı Abdülkadir Sünger konuştu! "Maça çıkmadan kazandık"

HEDEFİM MİLLİ TAKIM FORMASI
2016 yılından bu yana Denizlispor'dayım. Altyapıdan A takıma çıkmak zor değil. Denizlispor yönetimi altyapıdaki tüm yeteneklere değer veriyor. Yönetime teşekkür ederim. Hedefim milli takım." (Hürriyet)

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