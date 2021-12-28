Galatasaray'ın 18 yaşındaki voleybolcusu Alexia Carutaşu'dan transfer itirafı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Alexia Carutaşu, takımın kaptanı Gizem Güreşen kendisini Instagram'dan takip ettiğinde heyecanlandığını söylüyor.

18 yaşındaki pasör çaprazı, Türk pasaportunun cebinde olduğunu belirtirken ileride Filenin Sultanları'na dahil olabileceğinin sinyalini verdi.

TRT Spor Yıldız'da Set Sayısı programının konuğu olan Alexia Carutaşu, Türkiye'ye ilk geldiği dönemde yaşadıkları, idolü ve hedeflerinden bahsetti.

15 yaşında Türkiye'nin yolunu tutan Alexia, "Çocukluktan beri hayalim Türkiye'de forma giymekti" dedi ve Galatasaray Kaptanı Gizem Güreşen kendisini Instagram'da takip etmeye başladığında heyecandan babasını aradığını söyledi.

Türk pasaportunu aldığını belirten Alexia şu ifadeleri kullandı: "Pasaportumu yeni aldım. Umuyorum ki ileride iyi şeyler olur. Mümkün olduğu kadar Türkiye'de kalmak istiyorum. Şehri seviyorum, ligi seviyorum. Galatasaray, benim rüya bile edemeceyeceğim bir takımdı. Birkaç yıl daha kalmak istiyorum."

En beğendiği Türk oyuncunun Gözde Kırdar olduğunu söyleyen 18 yaşındaki voleybolcu, Eczacıbaşı'nın yıldızı Tijana Boskovic'i idol olarak gördüğünü belirtti.

Sultanlar Ligi'nde üçüncü yılını geçiren Alexia yeni sezonda ilk devrenin en skorer oyuncusu oldu.

Galatasaray, Alexia Carutaşu'yu geçtiğimiz Mayıs ayında Vakıfbank'tan kiralık olarak kadrosuna kattı. Profesyonel voleybol kariyerine Romanya ekibi CSM Bucharest'te başlayan 2003 doğumlu genç oyuncu, Romanya milli takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti.



