Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu masalı! Scoutlar hayran kaldı

Aslan, ligde 7 haftadır kazanamıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz bir maç çıkardığı mücadelede Galatasaray, Antalyaspor'u 2-0 yenerek ilk devrenin son karşılaşmasını kazandı. Maçın yıldızı hiç şüphesiz Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu resital sunduğu oyunu 1 gol, 1 asistle tamamladı. Bu maç için Avrupa'dan birçok scout genç yıldızı izlemeye gelmişti. Gördükleri karşısında bir hayli etkilendiler. Devre arası teklif yağabilir.





GOL DEĞİL GÜDÜMLÜ FÜZE



Kerem Aktürkoğlu maçın her anında konsantreydi. Galatasaray'ın her hücumu onun üzerinden şekillendi. Attığı golle de ayakta alkışlandı. Uzaklardan aldığı topta önünü boşaltıp füze gibi bir şut çıkardı. Ruud Boffin plonjon yaptı ancak çabası sadece golün daha güzel görünmesini sağladı. 23 yaşındaki futbolcu dakikalar 86'yı gösterirken kenara geldi. Necati AteşSelçuk İnan ikilisi alkışlatmak için Kerem'i kenara çekti, yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.



