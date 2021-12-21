Adana Demirspor-Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan Galatasaray, mutlak 3 puan için sahada. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray'ı yenmek ve 2 maçlık glaibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed