Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, 2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran yıldız futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin transfer görüşmelerine başladığı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da söz konusu ismin kadroya katılmasını özellikle istediği ifade edildi. Böylece Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:02
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numaranın milli takımdaki performansını beğenen deneyimli çalıştırıcının, yönetime Enciso'nun ismini verdiği kaydedildi.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı kurmayların da genç yıldız için maliyet araştırması yaptığı öğrenildi.
Şartların uyması halinde yönetimin Strasbourg ve oyuncu tarafıyla görüşmelere başlayıp iki tarafa da teklif yapması bekleniyor.
Bu sezon başında Brighton'dan Fransız ekibine transfer olan Enciso, Strasbourg formasıyla çıktığı 42 maça çıktı.
Yıldız isim yer aldığı 42 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Enciso'nun takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.