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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, 2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran yıldız futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin transfer görüşmelerine başladığı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da söz konusu ismin kadroya katılmasını özellikle istediği ifade edildi. Böylece Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:02
Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak orta saha takviyesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Sarı-kırmızılıların, Dünya Kupası'na damga vuran sürpriz bir isim için harekete geçtiği belirtildi.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Yaz transfer döneminde 10 numara eklemesi yapacak olan Galatasaray'da, Dünya Kupası'nı yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un Paraguay forması giyen Julio Enciso'ya hayran kaldığı öğrenildi.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numaranın milli takımdaki performansını beğenen deneyimli çalıştırıcının, yönetime Enciso'nun ismini verdiği kaydedildi.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı kurmayların da genç yıldız için maliyet araştırması yaptığı öğrenildi.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Şartların uyması halinde yönetimin Strasbourg ve oyuncu tarafıyla görüşmelere başlayıp iki tarafa da teklif yapması bekleniyor.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Bu sezon başında Brighton'dan Fransız ekibine transfer olan Enciso, Strasbourg formasıyla çıktığı 42 maça çıktı.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Yıldız isim yer aldığı 42 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Okan Buruk Paraguaylı 10 numarayı istiyor! Galatasaray'ın teklifi...

Enciso'nun takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

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