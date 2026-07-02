Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezzilyalı oyuncunun önemli bir karar aldığı ve bu kararını sarı-lacivertli yönetimle paylaştığı öğrenildi. Talisca'nın aldığı kararın kulüpte nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:21
Bunun yanı sıra Sambacı'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği öne sürüldü.
32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
Bu nedenle yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan Talisca'nın da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, Talisca için Hull City'den gelecek resmi adımları yakından takip edeceği öğrenildi.
MR SONUÇLARI TEMİZ!
Topuk Yaylası'nda devam eden idmanlarda yaşadığı ağrı nedeniyle tedbir amaçlı MR'ı çekilen Anderson Talisca'nın sonuçları temiz çıktı.
Kampta çalışmaya devam eden Brezilyalı futbolcu, takımla birlikte 5 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına dahil olacak.
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