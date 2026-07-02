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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezzilyalı oyuncunun önemli bir karar aldığı ve bu kararını sarı-lacivertli yönetimle paylaştığı öğrenildi. Talisca'nın aldığı kararın kulüpte nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:21
Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması üzerine çalışan Fenerbahçe yönetimine, takımın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan sürpriz bir talep geldi.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Geçtiğimiz sezon şubat ayında sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı 10 numaranın, Hull City'den aldığı teklifi değerlendirmeyi düşündüğünü iddia edildi.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Sabah'ın haberine göre; Talisca'nın, yönetime ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Bunun yanı sıra Sambacı'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği öne sürüldü.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Bu nedenle yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan Talisca'nın da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin, Talisca için Hull City'den gelecek resmi adımları yakından takip edeceği öğrenildi.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

MR SONUÇLARI TEMİZ!

Topuk Yaylası'nda devam eden idmanlarda yaşadığı ağrı nedeniyle tedbir amaçlı MR'ı çekilen Anderson Talisca'nın sonuçları temiz çıktı.

Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Gelecek sezon...

Kampta çalışmaya devam eden Brezilyalı futbolcu, takımla birlikte 5 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına dahil olacak.

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