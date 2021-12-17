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Galatasaray haberleri | Kaleye Meret ya da Leno

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera yerine kaleci arayışlarına geçti. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isimlerse Arsenal'dan Bernd Leno ve Napoli'den Alex Meret...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Galatasaray haberleri | Kaleye Meret ya da Leno

Galatasaray camiasında "Muslera sezonu kapattı" dedikoduları dolaşıyor. Son seçimde Burak Elmas'a rakip olan Metin Öztürk bu iddiayı ilk kez yüksek sesle duyurdu. Böyle bir durum olursa Galatasaray'ın, takımı Sevilla'daki finale taşıyacak üst düzey bir kaleciye ihtiyacı olduğu yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Muslera sakatlanmadan önce fikir İrfan Can, Gökhan Akkan gibi yerli bir isim alıp, Uruguaylı eldivenin ayrılığına hazırlanmaktı. Ancak bu son dönemde fikir değişmiş durumda...

Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isimlerse Arsenal'dan Bernd Leno ve Napoli'den Alex Meret... Takımlarında bekledikleri şansı bulamayan iki file bekçisi için devre arasında harekete geçilmesi bekleniyor.

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