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SPOR HABERİ - Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı!

Spor haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyun dışında kalmış, mücadele sonrası yapılan açıklamada Uruguaylı eldivenin durumunun ciddi olduğu açıklanmıştı. Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'dan mevkidaşına geçmiş olsun mesajı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 14:06
SPOR HABERİ - Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalmış ve yapılan tetkikler sonrası Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyurulmuştu.

Tecrübeli eldivenin yaşadığı bu talihsiz sakatlık sonrası Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

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