SPOR HABERİ - Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalmış ve yapılan tetkikler sonrası Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyurulmuştu.
Tecrübeli eldivenin yaşadığı bu talihsiz sakatlık sonrası Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...
Get well soon @1_Muslera_25 🙏🏻😔 pic.twitter.com/YRzxChf1HH— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) December 14, 2021