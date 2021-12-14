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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan kötü haber! İşte son durumu

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildiğini duyurdu. Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 13:09 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 13:15
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan kötü haber! İşte son durumu

Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu.

Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

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