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Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Selçuk İnan'dan Marcao açıklaması!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Marcao'nun ağrıları olduğu için oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen İnan, Cicaldau'nun corona virüsü sürecinin ardından iyi bir durumda olduğunu belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:43 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:54
Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Selçuk İnan'dan Marcao açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Marcao'nun ağrıları olduğu için oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen İnan, Cicaldau'nun corona virüsü sürecinin ardından iyi bir durumda olduğunu belirtti.

İşte o açıklamalar...

Selçuk İnan: Marta kadar, Avrupa'da bir maçımız yok. Artık lige daha fazla konsantre olmalıyız, oyuncularımız da bunun bilincinde. Bundan önceki bir Avrupa zaferinden sonra puan kaybetmiştik. Önemli bir tecrübe oldu oyuncular için, umarım bugün bir kaza yaşamayız."

Sivasspor, ligin önemli ve istikrarlı takımlarından. Zor da bir deplasmandan. Biz de Galatasaray'ız, her yerde kazanmak için oynamamız gerekiyor.

Marcao'nun bugün ağrıları vardı. Oynayamayacak durumda. Cicaldau, bir corona virüsü dönemi geçirdi. O da iyi durumda. İnşallah bugün katkısı olacaktır takıma.

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