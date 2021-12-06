Haberler Galatasaray Lazio Galatasaray EXXEN ŞİFRESİZ İZLE - Galatasaray maçı izle 📺 | Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı maç izle...

Lazio Galatasaray EXXEN ŞİFRESİZ İZLE - Galatasaray maçı izle 📺 | Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı maç izle...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam ediyor. 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile kritik maçta kozlarını paylaşacak. Galatassaray ile Lazio arasında oynanacak mücadele öncesinde birçok futbolsever arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı nasıl izlenir? Canlı maç izle, Exxen izle...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 13:31
Lazio Galatasaray EXXEN ŞİFRESİZ İZLE - Galatasaray maçı izle 📺 | Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı maç izle...

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Galatasaray, grubu lider tamamlamak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

LAZIO EVİNDE GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE YENİLMİYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında oldukça iyi performans gösteren Lazio ile karşılaşacak. Lazio, son olarak Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic, 17. ve 37. Ciro Immobile'nin attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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