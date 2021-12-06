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GALATASARAY HABERİ: İtalya'da transfer zirvesi! Marcao Kerem ve Vedat Muriqi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İki kulüp başkan ve yöneticileri birlikte yemek yiyecek. Buluşmada, Lazio; Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ise Vedat Muriqi için nabız yoklayacak. Fatih Terim’in de Sarri’yle bir araya gelmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: İtalya'da transfer zirvesi! Marcao Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi... (GS spor haberi)

Galatasaray, önümüzdeki perşembe akşamı Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Roma'da sürpriz bir buluşma olacak. Takımla beraber İtalya'ya gidecek olan Başkan Burak Elmas, Lazio yönetiminin Galatasaraylı yöneticiler için düzenleyeceği yemeğe katılacak. Lazio'dan yapılan açıklamada; yemeğe Başkan Claudio Lotito ve yöneticilerin de yer alacağı bildirildi. İki kulübün yetkilileri bu toplantıda ileriye dönük işbirliği ile ilgili görüşmeler yapacak.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da transfer zirvesi! Marcao Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi... (GS spor haberi)

GELECEK PLANLAMASI

Yemeğe Galatasaray adına Elmas'ın yanı sıra Rezzan Epözdemir de katılması bekleniyor. İki tarafın geleceğe yönelik çalışmaları kapsamında transfer konusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Lazio; Marcao ve Kerem, Galatasaray ise Lazio'dan Muriç'le ilgileniyor. Toplantıda bu oyuncuların durumları masaya yatırılacak ve şartları konuşulacak. Ayrıca yine maçtan bir gün önce Sarri'nin de ofisinde Terim'in konuk edeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da transfer zirvesi! Marcao Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi... (GS spor haberi)

Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, bu sezon yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu ile de yeniden anlaştı ve oyuncunun mali şartlarını düzeltti. Daha önce değerini bulan oyuncuyu satabileceklerini belirten Başkan Burak Elmas, Lazio'nun teklifini dinleyecek.

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