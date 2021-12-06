GALATASARAY HABERİ: İtalya'da transfer zirvesi! Marcao Kerem ve Vedat Muriqi... (GS spor haberi)

Galatasaray, önümüzdeki perşembe akşamı Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Roma'da sürpriz bir buluşma olacak. Takımla beraber İtalya'ya gidecek olan Başkan Burak Elmas, Lazio yönetiminin Galatasaraylı yöneticiler için düzenleyeceği yemeğe katılacak. Lazio'dan yapılan açıklamada; yemeğe Başkan Claudio Lotito ve yöneticilerin de yer alacağı bildirildi. İki kulübün yetkilileri bu toplantıda ileriye dönük işbirliği ile ilgili görüşmeler yapacak.





GELECEK PLANLAMASI



Yemeğe Galatasaray adına Elmas'ın yanı sıra Rezzan Epözdemir de katılması bekleniyor. İki tarafın geleceğe yönelik çalışmaları kapsamında transfer konusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Lazio; Marcao ve Kerem, Galatasaray ise Lazio'dan Muriç'le ilgileniyor. Toplantıda bu oyuncuların durumları masaya yatırılacak ve şartları konuşulacak. Ayrıca yine maçtan bir gün önce Sarri'nin de ofisinde Terim'in konuk edeceği öğrenildi.



