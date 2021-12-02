Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in gözdesi Ianis Hagi elden kaçıyor! İşte bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında iki Rumen yıldız Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katmıştı. Octavian Popescu ve Dennis Man için girişimlerini sürdüren Aslan'ın, asıl gözdesi ise Ianis Hagi'ydi...

1998 yılında İstanbul'da doğan Hagi, Galatasaray'a ilişkin duygularını da gizlemiyor. "Gelecekte bir gün Galatasaray forması giymek istiyorum" diyen genç yıldızın hayali bir süre daha ertelenecek.

STEVEN GERRARD DEVREDE!

Geçtiğimiz ay Glasgow Rangers'tan ayrılan Steven Gerrard, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın başına geçti. Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapan İngiliz efsane, ilk transfer hedefini de belirledi.

"9 MİLYON PAUND"

Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ianis Hagi'yi isteyen Gerrard, transferin bitirlmesini istedi. İngiliz basınına yansıyan haberde transfer için 9 milyon Paund istendiği duyuruldu;

"Ianis Hagi, peformansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağlarken yılın genç oyuncusu da seçildi. Gerrard'ın Aston Villa'ya gitmesiyle transferde konuşulan ilk isim Ianis Hagi oldu.

23 yaşındaki oyuncunun 8 gol 12 asistlik performansı birçok takımın dikkatini çekti. Ancak Gerrard'ın Villa Park'taki varlığı transferde avantaj sağlıyor. Haberlere göre Hagi ile Aston Villa'nın dışında Lazio ve Roma da hamle yapmaya hazır. Ayrıca Rangers'ın, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden oyuncu için 9 milyon Paund'luk bir ücret talep edeceği belirtiliyor.

Türk devi Galatasaray, İspanyol Sevilla ve Fransız Lyon da Hagi'ye ilgi gösteriyor."