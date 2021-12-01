TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet hattına yapılması planlanan yatırım transferi için son kararını verdi.
HALİL DERVİŞOĞLU'NA YATIRIM YAPILACAK
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray hücum hattında Mustafa Muhammed'e değil, Halil Dervişoğlu'na yatırım yapacak. Sarı-kırmızılı takımda her iki futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacağı merak ediliyordu. Cim-Bom'un golcü oyunculara yönelik planı belli oldu.
MOHAMED VEYA HALİL DERKEN TERCİHİ BELLİ OLDU
Bir tarafta opsiyonu Galatasaray'da olan ve 31 Aralık'a kadar 4 milyon dolar yatırılması durumunda bonservisi Mısır kulübü Zamalek'ten alınacak Mustafa Muhammed bulunuyor. Diğer tarafta ise sözleşmesinde opsiyon yerine satın alma önceliği bulunan milli oyuncu Halil Dervişoğlu yer alıyor.