Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

Spor haberi... Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmayı planlarken, Terim son kararını verdi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 08:18
TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet hattına yapılması planlanan yatırım transferi için son kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

HALİL DERVİŞOĞLU'NA YATIRIM YAPILACAK
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray hücum hattında Mustafa Muhammed'e değil, Halil Dervişoğlu'na yatırım yapacak. Sarı-kırmızılı takımda her iki futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacağı merak ediliyordu. Cim-Bom'un golcü oyunculara yönelik planı belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

MOHAMED VEYA HALİL DERKEN TERCİHİ BELLİ OLDU
Bir tarafta opsiyonu Galatasaray'da olan ve 31 Aralık'a kadar 4 milyon dolar yatırılması durumunda bonservisi Mısır kulübü Zamalek'ten alınacak Mustafa Muhammed bulunuyor. Diğer tarafta ise sözleşmesinde opsiyon yerine satın alma önceliği bulunan milli oyuncu Halil Dervişoğlu yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

İSTANBUL'DAKİ DÜZENSİZ HAYATI ETKİLİ OLDU
Bu oyuncularla ilgili kafasındaki planları netleştiren Teknik Direktör Fatih Terim, yönetimden Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu'na yatırım yapılmasını istedi. 1.5 sene için 2 milyon dolara kiralanan ve satın alma opsiyonu 4 milyon dolar olan Muhammed'in performansının düşmesinde İstanbul'daki düzensiz hayatının etkili olduğu düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM RİSKLİ GÖRÜLDÜ
Geçen sezon devre arasında geldiği sarı-kırmızılılarda sürekli olarak geriye giden 24 yaşındaki forvet için 4 milyon dolarlık yatırımın riskli olduğu hesaplanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

TÜM ŞARTLARIN ZORLANMASINI İSTİYOR
Buna karşın Fatih Terim, 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınması için şartların zorlanmasını istiyor. A Milli Takım forması da giyen Halil'in Muhammed'e göre 3 yaş genç olup gelişime açık bulunması nedeniyle teknik patron Fatih Terim'in tercihini Mısırlı forvet yerine Türk oyuncudan yana kullanmak istediği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor