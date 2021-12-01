TRANSFER HABERİ - Fatih Terim'den forvet kararı! Mostafa Mohamed mi? Halil Dervişoğlu mu?

Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet hattına yapılması planlanan yatırım transferi için son kararını verdi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NA YATIRIM YAPILACAK

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray hücum hattında Mustafa Muhammed'e değil, Halil Dervişoğlu'na yatırım yapacak. Sarı-kırmızılı takımda her iki futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacağı merak ediliyordu. Cim-Bom'un golcü oyunculara yönelik planı belli oldu.