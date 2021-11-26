GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Marsilya maçını değerlendirdi

İyi ve inatçı bir takımı dize getirerek bize muhteşem bir akşam daha yaşatan Terim ve talebelerini ayakta alkışlıyorum. Bu grubu Roma'da Lazio'ya yenilmeyerek lider tamamlamak zor ama imkansız değil. Bu zafer Galatasaray'ı rehavete sokmamalı. Takımın en önemli parçalarından Cicaldau ve Kerem'in sakatlıkları umarım ciddi değildir. Bu iki futbolcunun yokluğunda Galatasaray zorlanacaktır. Pazar günü oynanacak Yeni Malatya maçı sarı-kırmızılılar için yine çok kritik. Galatasaray sanki her hafta bir final maçına çıkıyor...