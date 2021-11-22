Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası neler oldu? İşte tüm yaşananlar ve detaylar... | GS FB maçı haberleri

BERKE ÖZER KALESİNDE GÜVEN VERDİ
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından eldivenleri devralan Berke Özer, derbi maçında gösterdiği performansla beğenileri topladı. Genç kaleci, bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmış ve sarı-lacivertli ekibin derbi öncesi gerçekleştirdiği bazı idmanlarda yer alamamıştı. Derbiye iki gün kala soğuk algınlığı yaşadığı için de idmana çıkamayan genç file bekçisi, yaşadığı olumsuz durumlara rağmen derbide yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'ın maçın ilk yarısında skor 0-0'ken Feghouli ile yakaladığı pozisyonda son derece kritik bir kurtarış yapan 21 yaşındaki kaleci, Diagne ve Cicaldau'nun şutlarında da önemli kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin derbide göze çarpan isimlerinden biri oldu.
KIM MIN-JAE'DEN KRİTİK HAMLELER
Bu sezon ilk kez dörtlü savunma ile maça başlayan Fenerbahçe'de savunmanın merkezinde Marcel Tisserand ile birlikte görev alan Kim Min-Jae, Galatasaray derbisinde gösterdiği performans ile bir kez daha taraftarların beğenisini kazandı. Geldiği günden bu yana istikrarı ve gayretiyle kısa sürede savunmanın en önemli isimlerinden biri olan Güney Koreli oyuncu, Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda yaptığı pas araları ve kazandığı kritik toplarla dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu, derbi maçta 6 kez top uzaklaştırırken, 4 de pas arası yaptı.
MESUT ÖZİL VE CRESPO "GERÇEK FENERBAHÇELİ" OLDU
Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Mesut Özil, kariyerinde 2'nci kez çıktığı Galatasaray derbisinde gol atarak ilk kez bir derbide gol sevinci yaşamış oldu. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Özil, 31'inci dakikada attığı gol ile skoru 1-1 getirerek bu sezonki 5'inci golünü kaydetti.
Öte yandan transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Miguel Crespo da Türkiye'de ilk kez bir derbi maçta gol sevinci yaşadı. 90+4'üncü dakikada yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Portekizli oyuncu, takımına galibiyeti getirdi.