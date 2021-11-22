Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası neler oldu? İşte tüm yaşananlar ve detaylar... | GS FB maçı haberleri

VITOR PEREIRA'DAN BEKLENEN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GELDİ Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sezon başından bu yana Galatasaray maçına kadar geçen süreçte tüm karşılaşmalarda üçlü savunma tercih etmişti. Özellikle son haftalarda gelen puan kayıplarının ardından sistem konusunda eleştiriler alan Portekizli teknik adamın, Galatasaray derbisine nasıl çıkacağı merakla bekleniyordu. Pereira, Galatasaray maçında üçlü savunmadan vazgeçerek dörtlü savunmaya geçiş yaptı. Defans hattında sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu, sol bekte ise Filip Novak'ı kullanan Portekizli teknik adam, stoper ikilisini ise Tisserand ve Min Jae'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'ya formayı veren Pereira, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın forvet bölgesindeki tercihi ise Mergim Berisha oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ GÖZ DOLDURDU Sezon başından bu yana geçen süreçte yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla formasından birçok maçta uzak kalan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin en çok dikkat çeken isimlerin başında geldi. Ort a alandan aldığı toplarla Fenerbahçe'nin geliştirdiği birçok atakta pay sahibi olan tecrübeli oyuncu, Mesut Özil'in golünde attığı pasla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Oyunda kaldığı 71 dakika boyunca 6 ikili mücadele kazanıp 4 başarılı top sürme girişiminde bulunan Kahveci, 2 isabetli şut çekip 1 de asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.