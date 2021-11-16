GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Fenerbahçe derbisi biletleriyle ilgili açıklama yaptı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına bilet uyarısı geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Fenerbahçe mücadelesini stadyumda izleyecek taraftarların biletlerini bir başkasına transfer edemeyeceği bildirildi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

Değerli Galatasaraylılar,

Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır.

Hem yönetim, hem taraftar, hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır.