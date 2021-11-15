GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

Galatasaray'ın yaz döneminde başlattığı gençleştirme operasyonuna da uyan Samuel Kalu, bu sezon formasını kaybettiği için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

TERİM GENÇ VE HIZLI OYUNCU İSTİYOR Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, bu sezon 9 lig maçında 313 dakika şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.