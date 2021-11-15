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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışnaları şimdiden başladı. Fransız medyası, Bordeaux’nun Nijeryalı yıldızı Samuel Kalu’yu sarı-kırmızılı ekibin istediğini duyurdu. Bordeaux takımının teknik direktör Petkovic’in planlarında yer almayan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu satmaya hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

Galatasaray'ın hücum hattına takviye doğrultusunda gündeme aldığı iki oyuncudan biri olan Samuel Kalu, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmede sarı-kırmızılılara olumlu geri dönüş yaparken, Bordeaux'nun da zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

MENAJERİ DE DEVREDE

Nijeryalı futbolcunun temsilcisi William D'Avila da bu transferde Galatasaray'a yardımcı olmaya çalışacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

24 yaşındaki oyuncuya, Türkiye'den başka talipler de olduğu belirtiliyor. Ağırlıklı olarak sağ kanatta, zaman zaman da forvet arkası ve solda görev yapabilen sağ ayaklı Kalu'yu, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

Galatasaray'ın yaz döneminde başlattığı gençleştirme operasyonuna da uyan Samuel Kalu, bu sezon formasını kaybettiği için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

TERİM GENÇ VE HIZLI OYUNCU İSTİYOR

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, bu sezon 9 lig maçında 313 dakika şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu istiyor

Terim, özellikle yeni sezon kadrosunda düşünmediği Babel ve Feghouli gibi yaşı ilerleyen futbolcuların yerine Samuel Kalu gibi güçlü, teknik ve hızlı oyuncuların takviye edilmesini istiyor.

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