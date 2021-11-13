GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'da Fatih Terim yönetimindeki teknik heyet ile Burak Elmas başkanlığındaki yönetimde büyük bir endişe durumu ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'ninocak ayında forma giyemeyecek olması nedeniyle hücum hattına yeni bir takviye yapma kararı alındı.
Galatasaray'ı Afrika Uluslar Kupası endişesi sardı. 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak olan Afrika Uluslar Kupası, sarı-kırmızılıları düşündürüyor.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed Mısır, Mbaye Diagne Senegal ve Sofiane Feghouli Cezayir tarafından milli davet almaları halinde ligin ikinci yarısındaki en az 3 maçı kaçıracak.