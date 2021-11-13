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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ı Afrika Uluslar Kupası telaşı sardı. Özellikle hücum hattında görev alan Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin ocak ayında 3 maçı kaçırma ihtimali, sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Yönetimin, bu hatta takviye yapması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:20
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'da Fatih Terim yönetimindeki teknik heyet ile Burak Elmas başkanlığındaki yönetimde büyük bir endişe durumu ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'ninocak ayında forma giyemeyecek olması nedeniyle hücum hattına yeni bir takviye yapma kararı alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

GalatasarayAfrika Uluslar Kupası endişesi sardı. 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak olan Afrika Uluslar Kupası, sarı-kırmızılıları düşündürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Mısır, Mbaye Diagne Senegal ve Sofiane Feghouli Cezayir tarafından milli davet almaları halinde ligin ikinci yarısındaki en az 3 maçı kaçıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

HÜCUMA TAKVİYE YAPILACAK

Bu durum özellikle hücum hattında sarı-kırmızılıların işini zorlaştıracak. Fatih Terim ve ekibi, Halil Dervişoğlu'nun alternatifsiz kalacağı forvet bölgesinde buna göre önlemlerini alacak. Hücum hattına takviyeye kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'da 6 numara için gündemde olan Mohamed Elneny de yine Afrika Uluslar Kupası'nda büyük olasılıkla Mısır Milli Takımı'ndaki yerini alacak. Transferi gerçekleşme ihtimali yüksek bu ismin birkaç hafta yeni takımındaki yerini alamayacağı anlamına geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Mısır Milli Takımı'nın son dönemde santrafor pozisyonunun değişilmezi haline gelen Mostafa Mohamed bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta süre aldı. 23 yaşındaki santrafor bu sezon 4 gol ve 1 asistle oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Senegalli forveti Mbaye Diagne bu sezon 16 resmi karşılaşmada şans buldu. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Senegalli santrafor aynı süre içerisinde 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli ise bu sezon 15 resmi mücadelede forma şansı buldu. Tecrübeli santarfor bu karşılaşmadarda 3 gol attı. Feghouli aynı zamanda 1 asist katkısı verdi.

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