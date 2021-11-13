GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük endişe! Feghouli, Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'da Fatih Terim yönetimindeki teknik heyet ile Burak Elmas başkanlığındaki yönetimde büyük bir endişe durumu ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'ninocak ayında forma giyemeyecek olması nedeniyle hücum hattına yeni bir takviye yapma kararı alındı.