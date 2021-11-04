Haberler Galatasaray Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den transfer açıklaması! "O ismi istedik" (GS spor haberi)

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den transfer açıklaması! "O ismi istedik" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 4. hafta maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili de konuştu. Terim: "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer dönemi istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 00:08 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:14
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den transfer açıklaması! "O ismi istedik" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 4. hafta maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili de konuştu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer dönemi istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum.

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