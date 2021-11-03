Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Transfer haberi... Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer girişimlerine erken başlamış durumda. İç transferde 3 isim ile sözleşme uzatan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında özellikle orta saha bölgesi için yeni bir ismi kadroya katmayı hazırlanıyor. Cimbom için anılan isimlerin başında ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny. Oyuncunun temsilcisi William D'avilla katıldığı bir programda iddialara dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2021 Çarşamba 18:08
TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem transfer... İç transferde Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar birçok isimle de temaslarını sürdürürken flaş gelişmeler de yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Ocak ayında da yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mohamed Elneny.

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Mısırlı futbolcunun ismi Sarı-Kırmızılılar ile yüksek sesle anılmaya devam ederken, yabancı kaynaklarda da Elneny ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı transferde herhangi bir pürüz olmadığı ve 2 sezonluk bir sözleşme imzalanacağı bilgisine yer verilmişti.

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Tüm bu gelişmelerin ardından Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila Radyospor'da katıldığı bir programda konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

D'avila yaptığı açıklamada oyuncusunun Galatasaray'da oynamayı istediğini belirtirken "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

'Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu?' sorusuna da yanıt veren D'avila, "İnanın bilmiyorum ama elbette ki Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım çünkü önümüzdeki yaz serbest kalıyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Bu sezon İngiliz ekibiyle 3 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynamıştı.

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