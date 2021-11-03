TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem transfer... İç transferde Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar birçok isimle de temaslarını sürdürürken flaş gelişmeler de yaşanıyor.
Ocak ayında da yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mohamed Elneny.
Mısırlı futbolcunun ismi Sarı-Kırmızılılar ile yüksek sesle anılmaya devam ederken, yabancı kaynaklarda da Elneny ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı transferde herhangi bir pürüz olmadığı ve 2 sezonluk bir sözleşme imzalanacağı bilgisine yer verilmişti.