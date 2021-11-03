TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Mohamed Elneny ve Galatasaray...

D'avila yaptığı açıklamada oyuncusunun Galatasaray 'da oynamayı istediğini belirtirken "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu?' sorusuna da yanıt veren D'avila, "İnanın bilmiyorum ama elbette ki Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım çünkü önümüzdeki yaz serbest kalıyor" ifadelerini kullandı.