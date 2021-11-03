Trabzonspor'un eski yıldızı Jan Durica'dan Lokomotiv Moskova'ya Galatasaray uyarısı!

Trabzonspor'un eski futbolcularından Jan Durica, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacağı maçı yorumladı. Bir dönem Lokomotiv forması da giyen eski Slovak futbolcu, Rus basınına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Lokomotiv Moskova son lig maçlarındaki gibi aynı ruhla devam etmeli. Tabii ki Galatasaray daha zor bir rakip ama bence puan almak için şansları var. Akıllı ve sakin oynamalılar. Çünkü Galatasaray evinde oynuyor. Lokomotiv Moskova maçın hemen başında hücumu düşünüp gol için yüklenmemeli. Sabretmeli. Anı kollamalı."

"G.SARAY HATA YAPABİLİR"

Lokomotiv Moskova'nın gruptaki iddiasını sürdürmek için kazanması gerekiyor. En kötü yenilmemeli. Galatasaray iyi bir takım. İyi futbol oynuyorlar. Ancak Lokomotiv Moskova kontrollü ve orta sahayı kalabalık tutar, anı beklerse Galatasaray hata yapar. Türkiye'de oynadım. Bu kültürü bekliyorum. Skorun gelmediği her an gerginlik başlar ve oyun psikolojisi bozulur. Lokomotiv Moskova bunu kullanmalı."