Ryan Babel giriyor Aslan kaybediyor

Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda gol yemekten kurtulamadı. Bu da Babel'e olan eleştirilerin daha da artmasına yol açıyor. İşte o maçlar: * Kasımpaşa maçının 65. dakikasında oyuna girdi, 66'da beraberlik golü geldi. * Trabzonspor deplasmanında, 46'da oyuna dahil olurken, bordo-mavili ekip 62'de beraberlik skorunu yaptı. * Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna alındı, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu. * Babel son olarak Beşiktaş karşısında 63. dakikada sahaya adımını attı, 64'de Beşiktaş galibiyet golünü kaydetti.