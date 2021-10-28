Haberler Galatasaray Ryan Babel giriyor Aslan kaybediyor

Ryan Babel giriyor Aslan kaybediyor

Bu sezon Galatasaray'ın en çok eleştirilen oyuncularının başında gelen Ryan Babel ilginç bir istatistiğe imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Ryan Babel giriyor Aslan kaybediyor

Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda gol yemekten kurtulamadı. Bu da Babel'e olan eleştirilerin daha da artmasına yol açıyor. İşte o maçlar: * Kasımpaşa maçının 65. dakikasında oyuna girdi, 66'da beraberlik golü geldi. * Trabzonspor deplasmanında, 46'da oyuna dahil olurken, bordo-mavili ekip 62'de beraberlik skorunu yaptı. * Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna alındı, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu. * Babel son olarak Beşiktaş karşısında 63. dakikada sahaya adımını attı, 64'de Beşiktaş galibiyet golünü kaydetti.

SON DAKİKA