Fatih Terim Beşiktaş Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

"Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik."

"Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik."

"Birkaç dakika şokumsu bir şey yaşadık, arkasından biraz değişiklik yaptık. 1-1'deyken değişikliği yaptım, sonra 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık, burada da kaçan iki tane anlatılamayacak gol var. Halil'in şutu ve de penaltı."

"Sağlık olsun, istemedik. Mağlup olmamak için de gerekli pozisyonları bulduk ama atamadık, penaltı dahil. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok."

"Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış, ben atacağım demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım."