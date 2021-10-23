GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Berkan Kutlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'ya Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund talip oldu.
Akşam'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde genç futbolcuyu izlemek adına İstanbul'a gözlemci gönderecek.
Bundesliga ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için Berkan Kutlu'yu izlemeye geleceği öğrenildi. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakan Berkan Kutlu'nun, Beşiktaş derbisinde 11'de başlaması bekleniyor.