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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'a sezon başında Alanyaspor'dan transfer olan Berkan Kutlu, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmayı başarmıştı. Alman ekibi Borussia Dortmund'un Beşiktaş derbisinde genç yıldızı izleyeceği ifade edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 07:47
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Berkan Kutlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'ya Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Akşam'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde genç futbolcuyu izlemek adına İstanbul'a gözlemci gönderecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Bundesliga ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için Berkan Kutlu'yu izlemeye geleceği öğrenildi. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakan Berkan Kutlu'nun, Beşiktaş derbisinde 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Alman kulübünün Berkan Kutlu için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Galatasaray'ın fiyat konusunda "tok satıcı" olacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'le birlikte anlayış değişikliğine giden Galatasaray'da gençlere büyük önem veriliyor. Başkan Burak Elmas'ın genç futbolculara gelen transfer tekliflerine gönülsüz yaklaştığı biliniyor. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak hedefiyle çıkılan yolda Elmas ve Terim, iskelet kadroyu bozmak istemiyor. Bu anlayışta Berkan Kutlu, Cimbom için önemli bir yere sahip.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Yaz transfer döneminde Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu'ya İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa da talip olmuş, bu iki İtalyan kulübünün Berkan için Aytemiz Alanyaspor'a talip olması genç futbolcunun sarı-kırmızılıların transferini geciktirmiş fakat Berkan Kutlu'nun Galatasaray forması giymek istemesi tüm kapıları aralamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbola doğduğu şehrin takımı FC Monthey'de başladı. Monthey'in ardından Sion altyapısına geçen milli futbolcu, bu kulüpte profesyonel oldu. Kişisel yaşamına oldukça dikkat eden milli futbolcu, haziran ayında "Tam Saha" dergisine verdiği röportajda dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer'in diyetisyeniyle çalıştığını açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Berkan Kutlu'yu izleyecek!

Kobe Brytant ve Michael Jordan'ı örnek alan Berkan, bu iki sporcunun hayat hikayelerinin kendi hayatını değiştirdiğini sözlerine ekliyor. 29 Temmuz'da Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Sarı-kırmızılı forma altında 13 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti var.

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