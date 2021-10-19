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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın dansı sosyal medyayı salladı! İşte o anlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı, birlikte katıldıkları bir lansmanda dans etti. Tecrübeli teknik adamın, Elvis Presley şarkısı eşliğinde kızıyla yaptığı dans sosyal medyada gündem oldu. İşte Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın o dansı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 16:14
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın dansı sosyal medyayı salladı! İşte o anlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da konuşmacı olduğu bir lansmana katılırken, kızıyla yaptığı sosyal medyada gündem oldu.

GECEYE DAMGA VURDU
Kızlarını hayranlıkla izleyen Fatih Terim ve Fulya Terim'in fotoğrafı da geceye damga vururken, tecrübeli teknik adamın özellikle kızıyla yaptığı dans dikkat çekti.

ELVIS PRESLEY DANSI OLAY OLDU
Ünlü pop yıldızı Elvis Presley'in Jailhouse Rock şarkısı eşliğinde kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans eden Fatih Terim'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıların beğenisini kazandı.

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