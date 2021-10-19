GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın dansı sosyal medyayı salladı! İşte o anlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da konuşmacı olduğu bir lansmana katılırken, kızıyla yaptığı sosyal medyada gündem oldu.

GECEYE DAMGA VURDU

Kızlarını hayranlıkla izleyen Fatih Terim ve Fulya Terim'in fotoğrafı da geceye damga vururken, tecrübeli teknik adamın özellikle kızıyla yaptığı dans dikkat çekti.

ELVIS PRESLEY DANSI OLAY OLDU

Ünlü pop yıldızı Elvis Presley'in Jailhouse Rock şarkısı eşliğinde kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans eden Fatih Terim'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıların beğenisini kazandı.