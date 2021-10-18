2020 ibra edildi

Konuşmaların ardından 2020 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı. Mustafa Cengiz ve yönetimi 2019 yılı için yapılan ibra oylamasında idari yönden ibra edilmemişti. Öte yandan denetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri de 127'ye karşı 90 oyla ibra edildi.