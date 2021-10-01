SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Marsilya-Galatasaray maçında dikkat çeken detay! Fatih Terim'in hayali gerçekleşiyor... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa ekibi Marsilya ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların, başa baş mücadele ettiği karşılaşmada o istatistik ön plana çıktı.

İŞTE O ORTALAMA:

Sarı kırmızılılar, en genç yaş ortalamasında UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk sıralara yerleşti. Son oynanan maçlarda sahaya sürülen ilk 11'lerin yaş ortalamaları şu şekilde;

Galatasaray: 25.2 - Marsilya: 25.5

Lazio: 29.1 - Lokomotiv Moskova: 25.8

Oyuncu yaşları da şu şekildeydi...

MARSİLYA: Pau Lopez (26 yaşında), Luan Peres (27 yaşında), William Saliba (20 yaşında), Alvaro Gonzalez (31 yaşında), Pol Lirola (24 yaşında) , Pape Gueye (22 yaşında), Matteo Guendouzi (22 yaşında), Amine Harit (24 yaşında), Bamba Dieng (21 yaşında), Cengiz Ünder (24 yaşında), Dimitri Payet (34 yaşında)



GALATASARAY: Fernando Muslera (35 yaşında), Marcao (25 yaşında), Victor Nelsson (22 yaşında), Patrick van Aanholt (31 yaşında), Sacha Boey (21 yaşında), Taylan Antalyalı (26 yaşında), Berkan Kutlu (23 yaşında), Alexandru Cicaldau (24 yaşında), Kerem Aktürkoğlu (22 yaşında), Olimpiu Morutan (22 yaşında), Halil Dervişoğlu (21 yaşında)

Sarı kırmızılıar, en genç yaş ortalamasında UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk sıraya yerleşti.

LAZIO: Ortalama yaş: 29.1

L. MOSKOVA: Ortalama yaş: 25.8

SKOR DA EŞİTTİ...

Dün oynanan maçta Marsilya ile Galatasaray'ın yaş ortalamalarının yakın olması ve maç skorunun da eşit bitmesi dikkat çekti.



TERİM BU AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Genç oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, onlarla aynı frekansta olabildiğimi görmek beni motive ediyor." açıklamasını yapmıştı.