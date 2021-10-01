GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

LE FIGARO Fransa'nın ünlü gazetesi Le Figaro ise maç sonrası milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansına atıfta bulunarak, "Ünder elinden gelen her şeyi yaptı, taraftar her şeyi mahvetti" başlığını kullandı.

MAXI FOOT Maç haberini, "Sampaoli'nin büyük hayal kırıklığı" başlığı ile okuyucularına duyuran Maxi Foot, Arjantinli teknik adamın, "Bu akşam 6 puanda olmayı hak ediyorduk. Hem Moskova'da hem de bu maçta çok iyi oynadık ama futbol bu, 6 puanı hak edersiniz fakat gerçekte 2 puandasınızdır" sözlerine yer vedi.