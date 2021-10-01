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GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 0-0 biten maçtan 1 puanla ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransız basını ise özellikle maçta yaşanan tribün olaylarına geniş yer verdi. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 08:39
GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Olympique Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grupta 4 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya geniş yer veren Fransız basını ise özellikle maç esnasında tribünde yaşanan olayları gündemine taşıdı. İşte o manşetler...

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

L'EQUIPE

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan L'Equipe karşılaşma sonrası Olympique Marsilya'nın iyi oynadığını dile getirerek, "Marsilya baskındı ancak Galatasaray tarafından engellendi" başlığını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

FOOT MERCATO

Transfer haberleriyle ünlü Foot Mercato sitesi ise maç sonrası iki takımın oyuncularının performanslarını notladı. 7 puanla, karşılaşmanın en yüksek puanını alan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, maçın adamı seçilirken Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'e de başarılı oyunundan dolayı 6 puan verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

LE FIGARO

Fransa'nın ünlü gazetesi Le Figaro ise maç sonrası milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansına atıfta bulunarak, "Ünder elinden gelen her şeyi yaptı, taraftar her şeyi mahvetti" başlığını kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

MAXI FOOT

Maç haberini, "Sampaoli'nin büyük hayal kırıklığı" başlığı ile okuyucularına duyuran Maxi Foot, Arjantinli teknik adamın, "Bu akşam 6 puanda olmayı hak ediyorduk. Hem Moskova'da hem de bu maçta çok iyi oynadık ama futbol bu, 6 puanı hak edersiniz fakat gerçekte 2 puandasınızdır" sözlerine yer vedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

LA PROVENCE

La Provence adlı site maçta Olympique Marsilya'nın daha iyi olduğunu ifade ederek, "Olympique Marsilya, Velodrome'da Galatasaray'a karşı 2 puan kaybetti" başlığını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını Marsilya-Galatasaray maçını böyle gördü

SPORTS

Sport adlı site ise Marsilya'nın Moskova deplasmanında da iyi oynayıp 1 puanla döndüğünü vurgulayarak, "Olympique Marsilya yine üzgün" başlığına yer verdi.

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