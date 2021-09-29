Sacha Boey hazırlanıyor

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, takımla kontrollü şekilde antrenmanlara başlamıştı. Genç sağ bekin Marsilya kafilesinde yer alacağı öğrenildi. Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor. Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.
Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, takımla kontrollü şekilde antrenmanlara başlamıştı. Genç sağ bekin Marsilya kafilesinde yer alacağı öğrenildi. Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor. Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.