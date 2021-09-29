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Sacha Boey hazırlanıyor

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, takımla kontrollü şekilde antrenmanlara başlamıştı. Genç sağ bekin Marsilya kafilesinde yer alacağı öğrenildi. Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor. Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Sacha Boey hazırlanıyor
Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, takımla kontrollü şekilde antrenmanlara başlamıştı. Genç sağ bekin Marsilya kafilesinde yer alacağı öğrenildi. Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor. Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.
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