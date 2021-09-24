Galatasaray'da golcüler sustu

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan 3 santrfor da bu sezon ligde gol atmakta güçlük çekiyor. Bu sezon sarı-kırmızlı formayla ligde 5 maça çıkan Mostafa Mohamed henüz golle tanışamadı.

Transferın son günlerinde sarı-kırmızılı takıma transfer olan ve gelir gelmez ilk 11'e giren Halil Dervişoğlu, oynadığı 2 maçta da gol atamadı. Galatasaray'ın santrforlarından sadece Diagne ligde gol bulabildi. Senegalli oyuncu forma giydiği 4 lig maçında 1 gol atabildi.