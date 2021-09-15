Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlancak?

Galatasaray Lazio maçı: UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Galatasraray, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Galatasaray Lazio maçına dair tüm detaylar...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.