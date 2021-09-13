Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Yuto Nagatomo FC Tokyo'ya döndü

Galatasaray'ın eski futbolcularından Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu. Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Japon sol bek, 2007-2011 yılları arasında formasını giydiği FC Tokyo takımı ile sözleşme imzaladı.
Japonya Milli Takımı ile 127 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki deneyimli savunmacı; kariyerinde Inter, Galatasaray, Marsilya ve Cesena gibi takımlarda forma giymişti.
🔵🔴🇯🇵— FC東京【公式】🔜9.18横浜FC戦(H) #TOKYOisCOMINGBACK (@fctokyoofficial) September 11, 2021
🇮🇹
🇹🇷
🇫🇷
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11年の時を経て
訪れた約束の時。
青赤を愛し
青赤に愛された男との再会。
🔵#NAGATOMOisCOMINGBACK！🔴
長友選手、おかえりなさい!!😊👏👏👏🔵🔴https://t.co/wWRQ2gqTOA@YutoNagatomo5 #fctokyo #tokyo pic.twitter.com/6lxwOw90Mf