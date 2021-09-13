Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Yuto Nagatomo FC Tokyo'ya döndü

Galatasaray'ın eski futbolcularından Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu. Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Japon sol bek, 2007-2011 yılları arasında formasını giydiği FC Tokyo takımı ile sözleşme imzaladı.

Japonya Milli Takımı ile 127 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki deneyimli savunmacı; kariyerinde Inter, Galatasaray, Marsilya ve Cesena gibi takımlarda forma giymişti.