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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Yuto Nagatomo FC Tokyo'ya döndü

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Japon sol bek Yuto Nagatomo, eski takımı FC Tokyo ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:27
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Yuto Nagatomo FC Tokyo'ya döndü

Galatasaray'ın eski futbolcularından Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu. Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Japon sol bek, 2007-2011 yılları arasında formasını giydiği FC Tokyo takımı ile sözleşme imzaladı.

Japonya Milli Takımı ile 127 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki deneyimli savunmacı; kariyerinde Inter, Galatasaray, Marsilya ve Cesena gibi takımlarda forma giymişti.

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