Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya 6 aday birden!

OKAY YOKUŞLU

Galatasaray hem kalitesi hem de yerli olması sebebiyle Okay Yokuşlu'yu da gündemine aldı. Celta Vigo ile yapılan ilk görüşmelerde Okay Yokuşlu'nun bonservisiyle birlikte transfer edilebileceği bilgisine ulaşıldı. Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 900 bin euro kiralama teklifinde bulunan Cimbom, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 2 milyon euro olmasını istedi.