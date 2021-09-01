Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya 6 aday birden!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından orta saha takviyesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirmişti. Sarı-kırmızılılar 6 numara için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da transferin bitmesinden sonra kulüplerin kadroları ile ilgili kararını bekleyen Galatasaray bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Şu anda listede 6 isim öne çıktı.
ELNENY
Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için de devrede olan sarı-kırmızılılar 5 milyon euroyu gözden çıkardı. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için İngiliz kulübünün kararı bekleniyor.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Gedson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak istiyor. Ancak Portekiz ekibi Benfica, Gedson Fernandes için Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Her şeye rağmen Gedson için ısrarını sürdüren Galatasaray, bu transfer zor olduğu için diğer alternatifler üzerine de çalışıyor.