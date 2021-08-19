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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni kurumsal iletişim direktörü Ahu Özyurt oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni kurumsal iletişim direktörü Ahu Özyurt oldu!

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.

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