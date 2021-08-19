Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Benim asıl kafama takılan, disiplini ve takım üzerindeki ağırlığıyla tanıdığımız Fatih Terim hocamızın olduğu yerde böylesi bir tablonun yaşanmasıdır. Biliyoruz ki onun haberi olmadan Florya'da kuş uçamaz, kuşşşş! Hocamız maç sonu, "Kimseyi de ilgilendirmez" ifadesini kullandı. Tabii sizi ilgilendiriyor hem de direkt olarak! Ancaak milyonlarca insanın izlediği o skandal görüntülerle ilgili yorum da yapılır, soru da sorulur hocam kızmana gerek yok!

Marcao, sosyal medya aracılığıyla hem başkan, hem Fatih Terim hem camia hem de Kerem'den özür diledi. Yayınladığı videoda, "Haklı olduğum bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de insanım. Öncelikle Kerem'in annesinden, babasından, ellerini öperek özür diliyorum. Tabii ki Kerem kardeşimden de çok çok özür diliyorum. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları da fazla acıtmayın, çünkü onlar da bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.