Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk çok konuşulmuştu. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alırken Brezilyalı futbolcunun bu hareketinin faturasının ağır olacağını kaydetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:23
Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

"Futbol, adrenalini çok yüksek bir oyundur. Öyle anlar olur ki, öfke kontrolünüzü elinizden kaçırıp, 'skandal' davranışlara imza atabilirsiniz. Tıpkı Marcao gibi! Pas alışverişinde Marcao ile Kerem arasında bir diyalog yaşandı, genç futbolcuya 'dikkat et' gibi uyarılar yaptı. Kerem'in bu uyarılara 'sus' işareti yapmasının bence hiç sakıncası yok, futbolun içinde yaşanan gelişmelerdir. Kerem'in 'sus' işaretine Marcao'nun delirmesine doğrusu bir anlam veremedim!

Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Kerem senin takım arkadaşın, birlikte başarı için mücadele ediyorsun Marcao efendi! Öyle 30-40 metre depar atıp, Kerem'e önce kafa ardından yumruk atma hakkını kim veriyor sana? Kerem ile sıkıntın mı var? Gidersin soyunma odalarında kavgayla değil, diyalogla sorunu çözersiniz, doğru yöntem budur.

Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Ancaaak, milyonlarca insanın izlediği o skandal görüntülerin mantıklı açıklaması ve de savunması asla olamaz! Marcao bu konuda defoludur, biliyoruz! Üstelik alışkanlık haline getirdi, zapturapta alınamıyor nedense! Tablo tek kelimeyle skandaldır... Dedik ya, öfkenizi kontrol edeceksiniz. Kaldı ki bu oyun profesyonellerin oyunudur, ilk etapta sahada kalmak bunun ilk kuralıdır. Arkadaşına tekme-tokat gir, ardından kızar, hadi oradan! Terim'in olduğu yerde!

Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Benim asıl kafama takılan, disiplini ve takım üzerindeki ağırlığıyla tanıdığımız Fatih Terim hocamızın olduğu yerde böylesi bir tablonun yaşanmasıdır. Biliyoruz ki onun haberi olmadan Florya'da kuş uçamaz, kuşşşş! Hocamız maç sonu, "Kimseyi de ilgilendirmez" ifadesini kullandı. Tabii sizi ilgilendiriyor hem de direkt olarak! Ancaak milyonlarca insanın izlediği o skandal görüntülerle ilgili yorum da yapılır, soru da sorulur hocam kızmana gerek yok!

Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Marcao, sosyal medya aracılığıyla hem başkan, hem Fatih Terim hem camia hem de Kerem'den özür diledi. Yayınladığı videoda, "Haklı olduğum bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de insanım. Öncelikle Kerem'in annesinden, babasından, ellerini öperek özür diliyorum. Tabii ki Kerem kardeşimden de çok çok özür diliyorum. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları da fazla acıtmayın, çünkü onlar da bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

Marcao'yu eleştirebilir, hatta ipe de çekebilirsiniz! Ancak iş aile tarafına gelince orada duracaksınız, onların günahı ne arkadaşlar? Marcao'nun bu konudaki ricasına sonuna kadar katılıyorum, bu işe aileyi falan katmayın! Bu özür mutlaka iç barışı getirir, kuşkum yok... Bu skandal görüntüler belli ki uzun süre hafızalardan silinmeyecek! Ya ceza? En az 5 maç öngörülüyor, neredeyse tüm takımlar stoper arıyor hala! Marcao'nun ligin başında takımını yalnız bırakmasının faturası da ağır olur!"

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