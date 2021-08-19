Son dakika transfer haberi: Usta kalem Galatasaraylı Marcao'ya ateş püskürdü! "Bir özürle kapatılamaz"

"Futbol, adrenalini çok yüksek bir oyundur. Öyle anlar olur ki, öfke kontrolünüzü elinizden kaçırıp, 'skandal' davranışlara imza atabilirsiniz. Tıpkı Marcao gibi! Pas alışverişinde Marcao ile Kerem arasında bir diyalog yaşandı, genç futbolcuya 'dikkat et' gibi uyarılar yaptı. Kerem'in bu uyarılara 'sus' işareti yapmasının bence hiç sakıncası yok, futbolun içinde yaşanan gelişmelerdir. Kerem'in 'sus' işaretine Marcao'nun delirmesine doğrusu bir anlam veremedim!
Kerem senin takım arkadaşın, birlikte başarı için mücadele ediyorsun Marcao efendi! Öyle 30-40 metre depar atıp, Kerem'e önce kafa ardından yumruk atma hakkını kim veriyor sana? Kerem ile sıkıntın mı var? Gidersin soyunma odalarında kavgayla değil, diyalogla sorunu çözersiniz, doğru yöntem budur.
Ancaaak, milyonlarca insanın izlediği o skandal görüntülerin mantıklı açıklaması ve de savunması asla olamaz! Marcao bu konuda defoludur, biliyoruz! Üstelik alışkanlık haline getirdi, zapturapta alınamıyor nedense! Tablo tek kelimeyle skandaldır... Dedik ya, öfkenizi kontrol edeceksiniz. Kaldı ki bu oyun profesyonellerin oyunudur, ilk etapta sahada kalmak bunun ilk kuralıdır. Arkadaşına tekme-tokat gir, ardından kızar, hadi oradan! Terim'in olduğu yerde!