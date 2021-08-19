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Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, scoutların tercihlerin doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, gözünü Rumen pazarına dikmişti. Aslan, 6 milyon euro bonservis vererek genç yetenek Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmıştı. Bununla berbaer Cimbom, şimdi de güncemine yeni bir isim aldı. Sarı kırmızılılarda transfer hedeflerinden birinin, FCSB'de forma giyen Darius Olaru olduğu iddia edildi! İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:21
Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutlar eşliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda 'gençleştirme operasyonu' yapmıştı.

Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Sarı kırmızılılar bu bağlamda Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi isimleri kadrosuna dahil etmiş ve yaş ortalamasını indirmişti.

Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Galatasaray'da gençleştirme operasyonuna bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor. Cimbom, Rumen pazarında çalışmalarını sürdürürken, bu kez da gündemine Darius Olaru'yu aldı.

Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Uzun süredir Morutan'ı isteyen Galatasaray, bu transfere henüz resmiyet kazandırmazken, Olaru'yu istediği iddia edildi.

Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

DARIUS OLARU KİMDİR?
3 MArt 1998'de Romanya'nın Mediaş şehrinde dünyaya gelen Darius Olaru, 1.77 boyunda ve merkez orta saha mevkiinde görev alıyor.

Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilcen genç oyuncu, kariyerine Gaz Metan U19'da başlarken, daha sonra 2019-20 sezonunda FCSB'ye 600 bin euroya transfer olmuştu.

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