Galatasaray'a bir Rumen daha! Cicaldau'dan sonra Darius Olaru...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutlar eşliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda 'gençleştirme operasyonu' yapmıştı.

Sarı kırmızılılar bu bağlamda Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi isimleri kadrosuna dahil etmiş ve yaş ortalamasını indirmişti.