Giresunspor-Galatasaray: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 2-0 mağlup ederken, ligin ilk haftasını 3 puanla kapatmış oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın iki kez penaltı noktasına gittiği karşılaşmada goller Diagne ve Cicaldau'dan gelirken, karşılaşmanın son bölümüne girilirken yaşananlar geceye damga vurdu. Brezilyalı savunmacı Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Giresunspor'da da Hüsamettin Tut 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Giresunspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleye, Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.

Terim'in UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.

Galatasaray'da Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Arda Turan yedek kulübesinde yer aldı.

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ilk 11'de Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde'ye yer verdi.

Yeşil-beyazlılarda Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Traore, Umut Nayir, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan yedek soyundu.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.

44 YIL SONRA İLK MAÇ

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.

Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.

GİRESUNSPOR GEÇEN SEZONUN KUPASINI ALDI

TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.

Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.