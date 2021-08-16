Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e: Sus dedim kafa atıyor hocam!

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta kritik bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncuya yumruk ve kafasıyla birlikte darbeli bir şekilde müdahale ederken, iki oyuncuyu takım arkadaşları ayırdı.

VAR incelemesinin ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"SUS DEDİM KAFA ATIYOR HOCAM"

Fatih Terim yaşanan tatsız olayın ardından Kerem Aktürkoğlu'nu saha kenarına aldı. Kerem, Terim'in yanına giderek, "Sus dedim kafa atıyor" ifadelerini kullandı.