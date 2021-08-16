Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e: Sus dedim kafa atıyor hocam!

Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e: Sus dedim kafa atıyor hocam!

Son dakika Giresunspor Galatasaray maçı haberi: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. 61. dakikada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk attı. Oyun kenarına alınan Kerema Aktürkoğlu Farih Terim'in yanına giderek, "Sus dedim kafa atıyor hocam" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:22
Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e: Sus dedim kafa atıyor hocam!

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta kritik bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncuya yumruk ve kafasıyla birlikte darbeli bir şekilde müdahale ederken, iki oyuncuyu takım arkadaşları ayırdı.

VAR incelemesinin ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"SUS DEDİM KAFA ATIYOR HOCAM"

Fatih Terim yaşanan tatsız olayın ardından Kerem Aktürkoğlu'nu saha kenarına aldı. Kerem, Terim'in yanına giderek, "Sus dedim kafa atıyor" ifadelerini kullandı.

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