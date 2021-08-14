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Planlar değişti

Galatasaray'da gönderilmesi beklenen Mbaye Diagne ile Sofiane Feghouli için hem ciddi teklif gelmemesi hem de iki yıldızın olumlu performansı planları değiştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Planlar değişti
Galatasaray'da gönderilmesi beklenen Mbaye Diagne ile Sofiane Feghouli için hem ciddi teklif gelmemesi hem de iki yıldızın olumlu performansı planları değiştirdi. PSV ve St. Johnstone ağlarını sarsan Diagne, şu anki performansıyla takımın as golcüsü Mostafa Mohamed'in önüne geçti. Senegalli yıldıza Cagliari talip olsa da beklentilerin altında kalan teklif nedeniyle Diagne'nin takımda kalmaya yakınlaştığı öğrenildi. Fatih Terim, St. Johnstone maçı sonrasında Feghouli'nin daha iyi oynaması gerektiğini söylerken, karşılaşma öncesi oyuncusuyla konuştuğunu açıkladı. Terim, "Feghouli ile şampiyonluklar yaşadık. Demek ki konuşmamız gerekiyormuş. Çok daha iyi oynayabilir" dedi. Yıllık 3 milyon 850 bin euro kazanan ve son 2 sezonda performansında düşüş yaşayan Soso gönderilmek isteniyordu ama kontratını tamamlayacak gibi duruyor.
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