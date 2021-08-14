Planlar değişti

Galatasaray'dagönderilmesi beklenenMbaye Diagneile Sofiane Feghouliiçin hem ciddi teklifgelmemesi hem de ikiyıldızın olumlu performansıplanlarıdeğiştirdi. PSV veSt. Johnstone ağlarınısarsan Diagne, şu ankiperformansıyla takımın as golcüsüMostafa Mohamed'inönüne geçti. Senegalli yıldızaCagliari talip olsa da beklentilerinaltında kalan teklif nedeniyleDiagne'nin takımdakalmaya yakınlaştığı öğrenildi.Fatih Terim, St. Johnstonemaçı sonrasında Feghouli'nindaha iyi oynaması gerektiğinisöylerken, karşılaşma öncesioyuncusuyla konuştuğunuaçıkladı. Terim, "Feghouliile şampiyonluklar yaşadık.Demek ki konuşmamız gerekiyormuş.Çok daha iyi oynayabilir"dedi. Yıllık 3 milyon 850bin euro kazanan ve son 2 sezondaperformansında düşüşyaşayan Soso gönderilmek isteniyorduama kontratını tamamlayacakgibi duruyor.