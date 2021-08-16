Son dakika spor habrerleri: Giresunspor Galatasaray maçında Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk! Kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında ise sahalarda ender görülen bi olay yaşandı.

Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao büyük bir tartışma yaşadı. Kerem'in kendisine 'sus' işareti yapan Kerem'e kızıp bir anda genç futbolcunun üzerine yürüdü. Daha sonrasında sinirlerine hakim olamayan Marcao, Kerem'e önce kafa, sonra da yumruk attı.

Pozisyonu VAR uyarısıyla monitörden izleyen hakem Erkan Özdamar, Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı. Olay sonrası oldukça sinirlenen Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.

İşte o anlar...

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.