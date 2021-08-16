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Giresunspor Galatasaray maçında bir penaltı daha! Kırmızı kart da çıktı

Son dakika Giresunspor Galatasaray maçı haberleri: Süper Lig'in ilk hafta son maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında defansın arkasına hareketlenen Diagne Hüsamettin Tut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Hüsamettin Tut'u kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:49
Giresunspor Galatasaray maçında bir penaltı daha! Kırmızı kart da çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 45+1 dakikada sarı-kırmızılılar bir penaltı daha kazandı.

Defansın arkasına hareketlenen Diagne, Hüsamettin Tut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltıyı verdi fakat yardımcı hakemin bayrağını kaldırdığını görünce ofsayt verdi.

Daha sonra VAR'a giden Özdamar, penaltı kararına hükmetti ve Hüsamettin Tut'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

İŞTE O POZİSYON:



NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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