Giresunspor Galatasaray maçında bir penaltı daha! Kırmızı kart da çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 45+1 dakikada sarı-kırmızılılar bir penaltı daha kazandı.

Defansın arkasına hareketlenen Diagne, Hüsamettin Tut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltıyı verdi fakat yardımcı hakemin bayrağını kaldırdığını görünce ofsayt verdi.

Daha sonra VAR'a giden Özdamar, penaltı kararına hükmetti ve Hüsamettin Tut'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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