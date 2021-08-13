St. Johnstone ben G.Saray!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna adını yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım dün akşam 1-1'in rövanşında St. Johnstone'a konuk olurken karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. İskoçya'da Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+2. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Ev sahibi St. Johnstone'ın golleri 36. dakikada Jason Kerr ve 90+3. dakikada O'Halloran'dan geldi.

BİR YILDIZ DOĞUYOR

Zayıf rakibini ikinci maçta farklı geçerek tur atlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Öte yandan St. Johnstone maçına Galatasaray'ın genç ismi Kerem Aktürkoğlu etkili performansıyla damga vurdu. İlk maçın da öne çıkan isimlerinden birisi olan genç futbolcu, rövanş maçında da 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. 64. dakikada takımının ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'yi de golle buluşturan isim olarak beğeni topladı.