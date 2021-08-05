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Galatasaray Johnstone maçı CANLI

Galatasaray Johnstone maçı heyecanı yaşanıyor... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak güven kazanmak istiyor. Galatasaray St Johnstone maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 20:56
Galatasaray Johnstone maçı CANLI

PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam ediyor... Temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi St johnstone ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed.

Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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