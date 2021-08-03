Aslan'a kolay rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları ise 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.

RANDERS'İ TANIYALIM

* 1898 yılında Randers Freja olarak kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü.

* 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.

* Tarihinde 2 Danimarka Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

* Maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park'da oynuyor.

* 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg tarafından çalıştırılıyor.

* Danimarka Ligi'ni geçen sezon 5. sırada tamamladı. Bu sezon ise 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda…

* Toplam takım değeri ise 9.85 milyon euro...

* 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz 2-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle turu geçti.