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Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Antalyaspor'dan anlamlı hareket (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Antalyaspor ile gelirinin Tema Vakfı'na bağışlanacağı bir hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat ise belirtilmedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:13
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Antalyaspor'dan anlamlı hareket (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile gelirinin Tema Vakfı'na bağışlanacağı bir hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" denildi.

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