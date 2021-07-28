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Sumudica'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray Alexandru Cicaldau için beni aradı

Türkiye'de daha önce 3 kulübü çalıştıran Marius Sumudica, Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau hakkında flaş bir itirafta bulundu. Rumen teknik adam, Cicaldau transferi için sarı-kırmızılı kulübün kendisinden bilgi aldığını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:23
Sumudica'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray Alexandru Cicaldau için beni aradı

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran, şu an ise Romanya 1. Lig ekiplerinden CFR Cluj'da görev yapan teknik direktör Marius Sumudica, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau hakkında konuşan Rumen çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların kendisinden fikir aldığını söyledi.

Sumudica, "Bu tip konularda genellikle beni ararlar. Ben her zaman herkese yardım etmeye çalışırım" dedi.

Türkiye'de ünlü olduğunu da sözlerine ekleyen Sumudica, bir Türk kulübünün Dinamo Bükreş'te oynayan 23 yaşındaki sağ kanat Deian Sorescu hakkında kendisinden bilgi aldığını ifade etti.

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