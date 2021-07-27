Adrian Mutu: Cicaldau daha çok çalışmalı

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, Alex Cicaldau'nun Galatasaray'a transferini değerlendirdi. Mutu, "Transferin kendisi, pratikte hiçbir şey ifade etmez. Bu sadece hayatın sunduğu bir fırsattır. Cicaldau'nun bunu ne kadar değerlendireceği önemli" diyerek sözlerine şöyle devam etti: Cicaldau, ligimizin en iyi oyuncularından biri.



Kariyerindeki adımın ileri mi yoksa geri mi olacağına kendisi karar verecek. Her şey Galatasaray'a nasıl empoze olacağına bağlı. Cicaldau'nun Galatasaray'da oynamak için gerekli yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak takım içinde nasıl gelişim göstereceği, nasıl uyum sağlayacağı da önemli. Bu yüzden her zamankinden çok çalışmalı.